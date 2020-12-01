Yeni bekçi alımları ne zaman? 2020 bekçi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Yeni bekçi alımları ve başvuru süreci ile ilgili bakanlıklardan yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Milyonlarca insanın heyecanla beklediği bekçi alımları ile ilgili ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle bekçi alımlarına bir süre ara verilmiş ve alımlar durdurulmuştu. 2021 yılında ihtiyaca göre 100 bin personel alımı yapılacak. Bu alımların en başında koronavirüsten dolayı sağlıkçılar ve emniyet çalışanları olacak. Bekçi alımları ne zaman yapılacak, 2021 yılında bekçi alımı yapılacak mı merak edenler, koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verilen bekçi alımlarının artık başlamasını istiyor.

Mahalle ve çarşı bekçisi olmak isteyenler normalleşme sürecinin başlamasıyla bekçi alımlarının da başlayacağını düşünüyordu. Polis, bekçi, komiser yardımcısı gibi alımlar yapılacak. 2020 yılında bekçi alımları başvuru tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Polis Akademisi'nin yapacağı açıklamayla duyurulacak.2020 bekçi alımları başvuru tarihlerini takip ederek bekçi olmak isteyenler tarihler açıklandıktan sonra başvuru yapmak istiyor. Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir araştıranlar can kulağı ile gelecek haberi bekliyor.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? (2021)

Koronavirüsten dolayı emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç arttı. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar olacak.

Bekçi alımlarını Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla duyurusu yapılacak. Henüz Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika 2021 bekçi alımlarına dair bir duyurusu yapılmadı. Yeni bir duyuru yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

19 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak bekçilik alımı için başvurular kabul edildi.

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçi alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.