Yeni askerlik sitemi 2019 ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik 6 aya düştü mü?

Yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Askerlik 6 aya düştü mü, kısaldı mı? Milli Savunma Bakanlığı, son çalışmalarını yaptığı yeni askerlik sistemine ilişkin yasal düzenlemeyi TBMM’ye sunmaya hazırlanıyor. Yoğun bir mesaiyle yürütülen çalışmalarda yasal düzenlemenin bel kemiğini oluşturan yeni sistemin detaylarını içeren teklifin 60 madde olması bekleniyor. Konu ile ilgili son açıklama 22 Mayıs tarihinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi. Bakan Akar, “Yeni sistemle askerlik kısalacak ve eşitlenecek. Yasa çıkınca silahaltındakiler faydalanacak ve erken terhis olacak” dedi.

BAKAN AKAR'DAN YENİ AÇIKLAMA

22 Mayıs tarihinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi. Bakan Akar, “Yeni sistemle askerlik kısalacak ve eşitlenecek. Yasa çıkınca silahaltındakiler faydalanacak ve erken terhis olacak” dedi.

Yeni askerlik sisteminde yükümlü kaynağının "yükümlü erbaş/er", "yedek astsubay" ve "yedek subay" olarak sınıflandırılabileceğini ifade eden Akar, bunların yanı sıra bedelli ve dövizli askerlik uygulamalarının da yer alacağını söyledi. Akar, askerliğe başvuranların bir kısmının bedelli, bir kısmının dövizli yapacağını diğerlerinin de "yükümlü erbaş/er", "yedek astsubay" ve "yedek subay" olacağını belirterek, "Yapılan hesaplamalar sonucu bir yılda 145 bin kişinin bedelli askerlik yapabilmesi mümkün. 145 binden fazla bedelli başvurusu olursa durum ne olacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünde öğretmenlerimizde, doktorlarımızda olduğu gibi kura olacak. Kuranın şekli yapılan tecrübelerden istifade edilerek belirlenecek" diye konuştu.

Yeni sistemin lise ve altı mezunlarının yanı sıra lisans, lisansüstü ve meslek yüksek okulu mezunlarından isteyenlere de ihtiyaçlar kapsamında askerlik görevini er olarak yapabilme imkanı tanıdığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Bu gençlerimiz gelecek, bedelli isteyenler dahil, bir ay temel askerlik eğitimi yapacaklar. Millet olmanın, asker olmanın gereği burada bir aylık eğitimi alacaklar. Bu program üzerinde önemle duruyoruz. Gençlerimizin hem günlük hayatına hem de gelecek hayatlarına etki edecek bilgileri içerecek bir eğitim vermeye çalışacağız. Bu bir aylık eğitim süresince buraya gelen gençlerimiz her zaman olduğu gibi cüzi miktarda harçlık alacaklar. Bir aylık eğitimin ardından bedelli askerlik yapanlar ayrılacak ve faaliyetleri tamamlanacak. Kıtalara gidenler ise 5 ay daha görev yapacaklar. Temel askerlik eğitimi ile 6 ay bittikten sonra ihtiyaç ve isteğin yanı sıra kadroya göre buradakilere 'İkinci bir altı ay er olarak maaşlı görev yapmak istiyor musun' diyeceğiz. 'Evet' demesi için bazı imkan ve fırsatlar da vereceğiz. Bu dönemdeki aylık harçlık 2 bin lira civarında bir para olacak. Mehmetçik 6 ay daha burada görevini yapacak. Bunu yapmamız lazım çünkü 6 aya indirdiğimiz zaman kadrolarımız boşalacak. Öyle olmaması için varsayımımız buradaki erlerimizin en az yarısının, üçte birinin kalması esasına dayalı. Onların kalabilmesi için harçlık adı altında maaş veriyoruz ayrıca hizmet borçlanması, muhtaç asker ailelerine yardım, deniz ve şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma, müzelerin ücretsiz ziyareti gibi imkanlar sağlanacak. Askerlik bittikten sonra da TSK'ya personel temininde öncelik kazanacaklar ve TOKİ'de önceliğe hak kazanacaklar. 6 aylık askerliği er olarak yaptıktan sonra 6 ay daha maaşlı askerlik yapanlara bu sürenin sonunda yeniden 'Kalmak ister misiniz' diye soruyoruz. Eğer ihtiyaç, istek, performans değerlendirmesine göre söz konusu Mehmetçik yeterli performansı, yeterli kriterleri sağlayabiliyorsa sözleşmeli erbaş ve er veya uzman erbaş olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine katılacak ve sözleşme yapılacak. Bu sözleşmesinin sonunda maaş, OYAK, lojman, sağlık ve sosyal güvence ile ilgili bir takım haklardan yararlanabilecek. Bu gençler okul, bedeni performans, sicil gibi gerekli kriterleri sağlarsa belli bir kontenjan dahilinde bir sınavı müteakip astsubay olabilecekler. Astsubaylıktan belli bir süre geçtikten sonra belirlenen kriterleri sağlayanlar da subay olabilecek. Er olarak başlayacak, subay olacak belki de general olacak."

YEDEK SUBAYLIK

Bedelli ve dövizli askerlikten sağlanacak gelirle yükümlü erbaş ve erlerin maaşları ile diğer giderlerin karşılanabileceğini ifade eden Akar, "Bütçeye herhangi bir yük teşkil etmeden bu sistemin kendi içinde dönmesini amaçlıyoruz" dedi. Yeni sistemle birlikte çok önemli olarak nitelendirdiği "yedek astsubaylık" uygulamasının da hayata geçirileceğini açıklayan Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Yedek astsubaylıkla, meslek yüksek okulunu bitirdikten sonra herhangi bir şekilde zorlamayla 4 yıllık okul bitirmenize gerek yok diyoruz. Mesleğinizi seviyorsanız bunu yapın, askerlikten dolayı bunu değiştirmeye kalkmayın, böylece ara personel konusunda da sıkıntı oluşmasın istiyoruz. Yedek astsubaylığa kontenjanların uygun olması ve istemeleri durumunda lisans ve lisans üstü mezunları da başvurabilecek. Buraya geldiklerinde iki aylık temel ve sınıf eğitiminin ardından maaşlı olarak 10 ay faaliyetlerini yapacak. Toplamda 12 ayın bitirilmesinin ardından gençler isterse terhis olabilecek. İstek, ihtiyaç ve kadroya göre kendilerine 'Kalmak ister misiniz' diye soracağız. Kalmak isteyenler astsubay olarak devam edecek. Yine astsubaylığa müteakip istenilen kriterleri karşıladıkları takdirde subaylığa geçebilecek."

BEDELLİ ASKERLİK

Akar, yedek subaylık sisteminin de devam edeceğini belirterek, "Bedelli askerlik konusunda, 40 bin gösterge asteğmen maaşına tekabül ediyor, asteğmen maaşı da bugün itibarıyla aşağı yukarı 5 bin küsür lira. Dolayısıyla 6 aylık asteğmen maaşından bahsediyoruz. Bedelli 30 bin lira, dövizle askerlik ise bunun avro karşılığı olacak" diye konuştu. Bedelli askerlik bedelinin 30 bin lira olarak sabit kalıp kalmayacağı sorulan Akar, "Aynı kalmayacak. 40 bin gösterge diyoruz, asteğmenin maaşı her yıla göre değişiyor." yanıtını verdi. Yeni sistemin gündeme getirilmesinin ardından tek eleştirinin "30 bin liranın fazla olduğu" yönünde geldiğini aktaran Bakan Akar, "Yaptığımız objektif çalışmalarda, projeksiyonlarda bunun normal olduğunu değerlendiriyoruz. Bu sistemin karşılanması için bizim buna ihtiyacımız var. Diğer türlü sistem kendi kendini karşılayamıyor, desteklemiyor. Ayrıca bu miktar bir seferde, peşin olarak verecekler" dedi.

Geçmiş dönemdeki bedelli askerlik uygulamalarının ücretlerini de hatırlatan Bakan Akar, "1987 yılında 2 bin 900 dolar, 1992'de 3 bin 200 dolar, 1999'da 8 bin 100 dolar, 2012'de 16 bin dolar, 2014'te 8 bin 300 dolar ve 2018'de 2 bin 860 dolar yani 15 bin lira. O günün şartlarına göre yapılan değerlendirmeler var. Bu her seferinde tartışma konusu olmasın ve öngörülebilirlikten dolayı herkes bilsin ki 'Ben bedelliden yararlanmak istersem 30 bin lira civarında para vermem gerek'."

Sözleşmeli erbaş ve er olan bir gencin ne kadar sürede subay olabileceğine yönelik soru üzerine Akar, "Burada kriterler var. Kişilere bağlı. Sözleşmeli erbaş veya er olan birinin astsubay olabilmesi için yüksek okul bitirmesi lazım. Onu, istenilen performansı gerçekleştirecek, rütbe bekleme süresini tamamlayacak dolasıyla hesabı yapıldığında en geç 10 sene içinde subay olabilecek" yanıtını verdi. Akar, "İster uzman, ister astsubay olsun okulunu bitirme, sınavlara girme imkanları vereceğiz" dedi. Sistemin kanunlaşmasıyla beraber silah altındaki askerlerin terhis olup olmayacağı sorulan Bakan Akar, "Olabilir" yanıtını verdi. Akar, sistemin hemen uygulamaya girip girmeyeceği sorusunu da "Bunun kararını tabii Cumhurbaşkanımız ve Meclis verecek. Biz TSK olarak bu kanunun yayımlandığından itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte çıkabilecek sorunlara karşı tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceğine yönelik soru üzerine Bakan Akar, "En kısa zamanda bitireceğiz" karşılığını verdi. "Ramazan bayramından önce yeni sistem yasalaşır mı" sorusu üzerine "Çıkar inşallah" dedi. Askerlik süresine yönelik soru üzerine Bakan Akar, "Herkes için 6 ay yapma şansı var" dedi.

YENİ SİSTEM NELER GETİRECEK?

Yeni sistem ile zorunlu askerlik 6 ay olacak. Zorunlu askerliğin ardından isteyenler, 6 ay daha maaşlı olarak askerlik yapabilecek. Yedek subay ve astsubaylar için askerlik süresi 12 ay olacak. Bedelli askerliğin kaç lira olacağı ise memur maaş katsayısı esasına göre belirlenecek. Ücretin iki katına kadar artırılmasına ya da yarısına kadar azaltılmasına Cumhurbaşkanı karar verebilecek. Ayrıca bedelli ücretinin 30 bin TL civarında olması bekleniyor. Bedelli askerlik yapanlar bir ay temel eğitim alacaklar. Bedelli için her yıl 145 bin kişilik kontenjan olacak. Başvuru sayısının çok olması durumunda kura çekilerek bedelli adayları belirlenecek. Üniversite mezunlarıyla ilgili ‘yedek subay’lık uygulaması devam edecek. Yüksekokullardan mezun olanlar için de ‘yedek astsubay’lık getirilecek.

BAKAN AKAR’DAN ASKERLİK AÇIKLAMASI

24 Nisan’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Akar açıklamasında, “Çok kısa bir süre kaldı, çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Gerekli süreci takip edeceğiz. Bekleyenler kadar biz de bunun bir an önce yasalaşmasından yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifi böyle zaten, bir an önce çıkmasından yana. Yasa çıkarken de 'Şu eksikti, bu yanlıştı.' gibi birtakım problemlerle çıkmasın diye hem birtakım simülasyonlar hem de sayısal veriler üzerinden tartışmalar yapılıyor. Yeni sistem çok olumlu karşılandı. Gerçekten öngörülebilir, gençlerimizin şartlarına gayet uygun, onların eğitim öğrenim, çalışma hayatını dikkate alarak mali, sosyal, askeri konularla silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacının karşılanması konularının hepsini bir araya getirmek için çalışmalar ayrıntılı şekilde yapıldı. Çok büyük ölçüde çalışmalarımız tamamlandı.” dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

8 Mart tarihinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemi ile ilgili detayları açıkladı. Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek." dedi.

Konu üzerinde üzerinde çok çalıştıklarını, ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilgili bakanlıklarla yoğun çalışma yaptıklarını ve olabildiğince modern verileri kullandıklarını dile getiren Akar, "Burada birinci iş öncelikle risk, tehdit ve tehlikelere karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı ve saygınlığına halel getirmeyecek şekilde fakat diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir optimizasyona çalıştık." diye konuştu.

Bu konuda ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla görüşerek kalıcı ve öngörülebilir bir sistem olmasına gayret gösterdiklerini aktaran Akar, "Her sene bazı hallerde her ay gençlerimizin, anne babaların 'ne olacak, yarın ne çıkacak' endişesine kapılmadan gençlerimiz eğitimini, öğrenimini, meslek hayatını sürdürsün, mesleki planlamalarını yapsınlar, anne babalar çocuklarının geleceğiyle ilgili planlamasını yapabilsin şeklinde bir noktaya gitmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

"Kuralları, ilkeleri, prensipleri belirledik"

Sistemin önemli hususlarını grafik üzerinde gösteren Akar, şunları kaydetti:

Akar, "Şimdi 'Sen mesleğinden kopma, elektrik, torna, otomobil, kimya, sağlık ne varsa o mesleğe devam edin. Bunun da bir karşılığı var.' diyoruz ve yedek astsubay olarak kendilerini istihdam ediyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay temel askerlik sınıf eğitimi alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Daha sonra kıtalara gittiğinde 10 ay süreyle maaş alacak. Bu 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek, isterse durum ve şartları, hakkındaki değerlendirmeler uygunsa gerekli sınavları geçtiği takdirde astsubaylığa geçebilecek." dedi.

Lisans ve lisansüstü eğitim görenlerin ise yedek subay olacaklarını dile getiren Akar, bunların da iki ay temel ve sınıf eğitimi alacaklarını, 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacaklarını ve daha sonra terhis olacaklarını bildirdi.

Akar, bu kişilerin de istek ve ihtiyaca göre subaylığa geçebileceklerine değinerek, şu bilgileri verdi:

"Diğer bir özellik, lisans ve lisansüstü yedek subaylığa müracaat ettiler ama kadrolar doldu. İsterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler. Bu lisans ve lisans üzeri, meslek yüksekokulu bitiren gençler isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler. Dolayısıyla burada esnek model uygulamak suretiyle geçişler var. Herkes sonuna kadar çalışabilir, kendini geliştirebilir. Buraya gelen erbaş er ve uzman erler olduktan sonra gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız, belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem kendi içinde bütünlük içinde sürekli dönecek."

Sistemin ülkeye, millete, silahlı kuvvetlere hayırlı olmasını dileyen Akar, bu konuda ayrıca buradaki gençlere askerlik esnasında, sonrasında ve görevlerini yaparlarken çeşitli imkanlar, destekler de sağlanacağını, bu çerçevede gençlerin bir taraftan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılayarak, ülkemizin ve milletimizin savunmasına, güvenliğine katkı sağlarken diğer taraftan da kendi eğitim, öğrenim ve mesleki gelişimlerini sağlayabileceklerini vurguladı.

Hulusi Akar, "Bu arada da isteyenlere subay ve astsubay olma imkanı tanıyarak, bilerek ve isteyerek tesadüfi değil, göre göre, anlayarak, içine sindirerek ve de sistem onu tanıyarak, subay, astsubay ve uzman kitlesinin oluşturulmasına katkı vereceğiz. Buradaki anlatmaya çalıştığım hususların tamamını çok daha teferruatlı şekilde Milli Savunma Bakanlığı web sayfasına koyacağız. Gençlerimiz, vatandaşlarımız yararlanırlar. Sorular olursa onlara da tweetlerle cevap vermeye gayret edeceğiz." dedi.