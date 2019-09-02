Yeni adli yıl bugün başlıyor

Adli tatil sona erdi, yeni adli yıl, yeni haftayla birlikte başlıyor.

Yeni adli yıl için Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde açılış töreni düzenlenecek.

Yargıtay ev sahipliğindeki törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra yüksek yargı temsilcileri ve yargı mensupları yer alacak.

ERDOĞAN'DAN YENİ ADLİ YIL MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni adli yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında "bağımsız ve tarafsız yargı"nın önemine vurgu yaptı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası adalet tes¸kilatının büyük bir sınav verdiğine dikkat çekti.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DE TÖRENDE YER ALACAK

Türkiye Barolar Birliği de 5 yıl aranın ardından törene katılacak. Törende Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile birlikte Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da konuşma yapacak.

En önemli konu başlığı Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak

Yargıda yeni dönemde atılacak en önemli adım Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak. Belgede yer alan başlıkların hayata geçirilmesi için mecliste yasal düzenlemeler yapılacak.

Yeni adlı yıl nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde de resepsiyon düzenlenecek.

(TRT Haber)