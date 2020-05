Yenenler anlattı

Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde görevli Uzm. Dr. Ali Abdülrezzak, geçen ay görev başında koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavi altına alınan Abdülrezzak, 14 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Tekrar göreve başlayan Abdülrezzak, immün plazma bağışçısı oldu. Ali Abdülrezzak, kendisiyle kan grubu uyuşan kendi hastası polis memuru Mehmet Ali Geçgil için bağışta bulundu. Geçgil’e geçen 15 Nisan’da plazma nakli yapıldı. Plazma tedavisi olumlu sonuç veren Geçgil, 19 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Geçgil’in son yapılan koronavirüs testi de negatif çıktı.

MOTİVASYON ÇOK ÖNEMLİ

Dr. Abdülrezzak, “İmmün plazma verdiğim hastanın doktoru olmak ve onu iyileştirmek beni çok mutlu etti. İnşallah taburcu ettikten sonra da ilişkimizi koparmayacağız. Gerçekten bir hayata dokunmuş oluyorsunuz. Koronayı yenen herkesin plazma bağışçısı olmasını öneriyorum” dedi. Polis memuru Geçgil ise, “Hastaneye ilk geldiğimde ölebilirmişim. Doktorumun sayesinde hastalığı yendim. Burada moral ve motivasyon çok önemli. Hastaneden sağ salim çıkıp çocuklarıma kavuşmak istiyorum” diye konuştu.

İYİLEŞEN BAŞHEKİM PLAZMA BAĞIŞLADI



Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Tali, koronavirüs hastalığını evde 14 gün karantina süreciyle atlattı. Görevinin başına döndükten sonra ise ‘immün plazma’ bağışçısı oldu. Tali, “Bu hastalığı hafife almayın. Her türlü tedbirimizi alalım. Sağlık Bakanlığımızın önerilerine harfiyen uyalım. Her ne kadar son dönemde rakamlar iyiye doğru gidiyorsa da her zaman, her şeyin en iyisi vardır diye düşünelim” dedi.

PLAZMA İLE KURTULAN İLK HASTA: EVDE KALIN



Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde, Türkiye’de immün plazma naklinin ilk yapıldığı hasta Abidin Aybar (58), yoğun bakımdan normal servise alındı. Sınıf öğretmeni olan Abidin Aybar, “Durumum çok iyi, uygulanan farklı yöntemle bugün hayattayım ve öyle olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreci de inşallah daha kısa sürede atlatabiliriz. Herkes evde kalsın, hayatta kalsın. Sosyal mesafe alanlarını korusunlar. Hayat her şeyden daha önemli” diye konuştu.

KOKU ALINCA SEVİNÇTEN ÇIĞLIK ATTIM



Antalya’da Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, korona tedavisi gördüğü hastaneden 9’uncu günde taburcu edildi. Baz, yüzde 90 ağır otizmli oğlu Atakan’a da kavuştu. Baz, “İlk günlerde koku ve tat duyumu kaybetmiştim. Dün ilk kez yemeğin koku alınca sevinçten çığlık attım. Bir yemeğin ne kadar güzel kokabileceğini anladım” diye konuştu.

KORONAYI YENDİ KONVOYLA UĞURLANDI



İstanbul’da Uzm. Dr. Ramazan Can Kinalp, 17 gün süren korona tedavisinin ardından çalıştığı hastaneden alkışlarla taburcu oldu. Tam 15 motosiklet tutkunu kulüp üyesi, Kinalp’i evine kadar motor konvoyuyla götürdü. Kinalp, “Bu işin tedavisinin bağışık plazmadan geçtiğini düşünüyorum. O nedenle bağışçı olma şartlarını yerine getiren herkesin donör olarak plazma bağışlamasını istiyorum” dedi.

Siirt Devlet Hastanesi’nde güvenlik amiri olarak görev yapan Turgut Kayar, koronaya yakalandı. Yoğun bakıma alınan Kayar, plazma tedavisiyle ikinci günde solunum cihazından kurtuldu. Dün taburcu olan Kayar, davul ve zurna ile hastaneden uğurlandı. Kayar, “45 gündür koronavirüs tedavisiyle Siirt Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordum. Gerçekten çok mutluyum” diye konuştu.