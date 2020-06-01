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  3. Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri açıklandı
01 Haziran 2020 Pazartesi 09:51 | Son Güncelleme:

Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri açıklandı

Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri açıklandı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı'nın 4-13 Temmuz, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nın da 11-12 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2020/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav tarihleri değiştirildi.

TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

Daha önce 14-15 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ertelenen 2020/1.Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı'nın daha önce başvurusu kesinleşen adayların katılımıyla 4-13 Temmuz'da, 2020/1. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nın da 11-12 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı.

AA


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