Şimdilerde Benimle Söyle programında jüri olan Yelda Kırçuval'ın kim olduğu ve yaşı araştırılmaya başlandı. Televizyon programları ve sunduğu haberleri ile ekranlar karşısına çıkan, "Yelda Kırçuval Kimdir?", "Yelda Kırçuval kaç yaşında?" ve "Yelda Kırçuval nereli?" soruları merak edilmeye başlandı.

YELDA KIRÇUVAL KİMDİR?

1997 yılında TRT sınavlarına giriş yapmış ve TRT eğitimlerinden Diksiyon, Fonetik, Artikülasyon dersleri alan Yelda Kurçuval, meslek kariyerine editör ve spiker olarak başarılı bir giriş yapmıştır. 1999 yılında belgesel, film, reklam ve dizilerde dublaj yapmış, aynı sene içerisinde televizyon ekranlarına giriş yapmıştır. HBB TV ekranlarında Ana Haber sunmaya başlayan güzel sunucu, diğer yandan kanal bünyesinde editör, spiker, program yapımcısı ve sunuculuk olarak kariyerini devam ettirmiştir. Bunların yanında; Çevre Aktüel ve Tüketici Dosyası adlı programlarıyla birlikte televizyonun pek çok departmanında görev almıştır.2000 yılında Show TV karşısında gece Haber Hattı isimli programı hazırlamış, sunmuştur ve tekrar aynı zamanda bir çok programın seslendirmesini üstlenmiştir. Haber spikerliği ile paralel olarak pek çok internet sitesinde ve Sözcü gazetesine özel röportajlar ve analiz yazıları yazarak, gazetecilik yönünü de kullanmıştır. Radyoculuk ile başlayan kariyerini meslek hayatını Radyo 99’da Haber Müdürlüğü yapmayı sürdürerek de devam ettirmiştir. 2009 yılında TRT 2 ile Birlikte Yaşarken isimli programın da sunuculuğunu üstlenmiştir. Ardından ATV İç Yapımlarda Yapımcı ve sunucu olarak görev yapan başarılı isim 2011 yılında STAR TV’de Duymayan Kalmasın programı ile habercilik yönüyle izleyicinin karşısına magazin programını sunarak devam etmiştir. Uzun süredir pek çok kurum ve kuruluş bünyesinde Diksiyon dersleri vermektedir. Ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde Diksiyon ve Tv Programcılığı dersi vermeye devam etmekte, Lise’nin Sinema-Tv Bölüm Başkanı’dır.2016 yılında Adapsız Kadınlar Hayasız Erkekler, 2018 yılında ise İnsanı İnsan Acıtır isimli kitapların altına imzasını atmıştır.