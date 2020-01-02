Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9593
  • 6,6629
  • 292.62
  • 115932
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama!

Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama!

Yedikule Hastanesi'ndeki kokuya ilişkin açıklama!

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kokuyla ilgili incelemelerde herhangi bir zehirli gaz bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün bir koku hissedildiği ve ilgili yerlere bildirimde bulunulduğu belirtildi. 

Hastaların ve personelin muayenelerinde zehirlenmeye dair bir bulguya rastlanılmadığı aktarılan açıklamada, "Konu ile ilgili UMKE birimine bildirim yapılmış olup UMKE ekipleri hastaneye intikal ederek, gerekli ölçüm ve değerlendirmeler sonucunda herhangi zehirli gaz bulgusuna rastlamamıştır." denildi.

(AA)


Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya olay yorum!
Hercai'nin yıldızı Aslı Samat'tan çarpıcı itiraflar!
MasterChef'te ikinci olan Alican'dan canlı yayında şaşırtan açıklama!
Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
100 bin gülle evlilik teklifi

400´den Fazla Koyununu Askeri Düzende Yürüttü!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en güçlü savaş uçakları, helikopterleri ve hava araçları