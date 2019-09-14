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  3. Yedek astsubaylık sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek astsubaylık sonuçları sorgulama ekranı

Yedek astsubaylık sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek astsubaylık sonuçları sorgulama ekranı

Yedek astsubaylık sonuçları ne zaman açıklanacak" Yedek astsubaylık sonuçları sorgulama ekranı

Yedek astsubaylık sonuçlarında geri sayım sürüyor. Yeni askerlik sistemi ile hayata geçirilen uygulama kapsamında yedek astsubaylığa binlerce başvuru geldi. Yedek astsubaylık için başvuru yapanlar, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Yedek astsubaylık sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek astsubaylık sonuçları nereden öğrenilecek? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yedek astsubay sonuçları ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alıyor. Yedek astsubaylık sonuç sorgulama ekranına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

Yedek astsubaylıkiçin başvuru yapan adaylar sabırsızlıkla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Yedek astsubaylık sonuçlarında geri sayım sürüyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağını ve sorgulamayı nereden yapacağını bilmeyenler "Yedek astsubaylık sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek astsubaylık sonuçları nereden sorgulanacak?" sorularının yanıtı öğrenmek istiyor. Yeni askerlik sistemi ile hayata geçirilen uygulama kapsamında yedek astsubaylığa binlerce başvuru geldi. Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de başvuru dönemi 20 Ağustos'a kadar devam etti. Yedek astsubay sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisi haberimizde yer alıyor.

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YEDEK ASTSUBAY SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

YEDEK ASTSUBAYLIK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı tarafından 23 Eylül 2019'da açıklanacak. 

YEDEK ASTSUBAYLIK BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınıflandırma sonuçları e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sonuçlar ilan edildikten sonra sonra yükümlülerin belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden 15 gün öncesine kadar "e-devlet" üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evraklarını alabilecekleri, bu tarihlerden sonra ise sevk evrakının sadece askerlik şubesi başkanlıklarında verileceği belirtildi.

Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacak.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri açıklandı.

YEDEK ASTSUBAYLARA SUNULAN HAKLAR
 
İkinci altı ay askerliklerine devam eden yükümlülere bazı haklar da sunuluyor. Bu kapsamda ilk olarak askerlere verilen harçlıklarda iyileştirme yapılıyor. İkinci altı ayları boyunca erlere 2 bin 146, onbaşılara 2 bin 285 ve çavuşlara 2 bin 423 lira harçlık veriliyor.

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