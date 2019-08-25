Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? E devlet yedek astsubay sonuçları sorgulama

Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Yeni askerlik sistemindeki uygulamalara yönelik başvuru işlemleri e-devlet ve askerlik şubelerinden yapılıyor. 2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapıyor. Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? diye merak edenler için E devlet yedek astsubay sonuçları sorgulama işlemleri haberimizde yer alıyor..

YEDEK ASTSUBAY BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Yeni askerlik sistemindeki uygulamalara yönelik başvuru işlemleri e-devlet ve askerlik şubelerinden sürüyor. Yedek subay ve yedek astsubaylık hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, temmuz ayı içinde yoklamalarını yaptırıp bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yaptı.

Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de müracaat süresi 20 Ağustos'a kadar uzatıldı.

2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenlerden seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.

YEDEK ASTSUBAY SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının ise Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019'da e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacağı belirtilirken, bu yükümlülerin tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacakları açıklandı.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri bildirildi.

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra sonra yükümlülerin belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden 15 gün öncesine kadar "e-devlet" üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evraklarını alabilecekleri, bu tarihlerden sonra ise sevk evrakının sadece askerlik şubesi başkanlıklarında verileceği belirtildi.

Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayan yükümlüler bakaya işlemine tabi tutulacak.