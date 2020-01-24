Yedek subay askerlik yeri sorgulama: Yedek astsubay sınıflandırma sonuçları açıklandı

Yedek subay sınıflandırma sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Yedek subay askerlik yeri sorgulama işlemi nasıl yapılır? Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayınlandı. 2020 Şubat askerlik yerleri, seçim ve sınıflandırma sonuçları 24 Ocak 2020 tarihinde açıklandı. Sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde sizlerle.

YEDEK SUBAY SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayınlandı.

2020 Şubat askerlik yerleri, seçim ve sınıflandırma sonuçları 24 Ocak 2020 tarihinde açıklandı.

Sorgulama işlemi e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda; yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.