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YDS başvuruları yarın sona eriyor

YDS başvuruları yarın sona eriyor

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 12 Nisan'da yapılacak olan YDS'nin başvuruları yarın sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 12 Nisan'da uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için başvurular yarın sona erecek.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2020-YDS kılavuzundan ulaşılabilecek.

Öte yandan YDS/1 için geç başvuru günü ise 10 Mart olarak belirlendi.

 


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