Yazlığını kiralayan ev sahibine ceza şoku!

Jandarma ekipleri A.Ö'nün evinde yaptığı kontrolde, evin günübirlik kiraya verildiğini tespit etti. Kiralama konusunda kolluk kuvvetlerine bilgi verilmediği ve kimlik bildiriminde bulunulmadığı gerekçesiyle A.Ö'ye 14 bin 705 lira ceza uyguladı. Bölgede günlük olarak evler ortalama 150-300 lira arasında kiraya veriliyor.



AA