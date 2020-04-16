Yazın 2 ay okullar açık olacak mı? Milli Eğitim Bakanı yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Öğrenmede unutmanın olmaması için çabalıyoruz. Telafi eğitiminin amacı tamamlayıcı olması. Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil. Veliler çocuklarla eğlenip bilgilenebilirler.

LGS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

Bu konu bizim kararımıza göre belirlenecek bir konu değil. Bilimsel verilerle karar verilmesi gereken bir durum. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler ele alarak Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bir karar verilmesi gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda, günlerde her gün yaptığımız değerlendirmeleri artırıp bu konudaki kararı paylaşacağız. LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız.

OKULLARA VERİLEN ARA UZAR MI?

Eğer koşullar gerektirirse okulların 30 Nisan'da açılmasıyla ilgili kararımızı yeniden gözden geçiririz.