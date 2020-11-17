Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni iddianame... Dört kişiye 2 yıl hapis istendi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yeni iddianame hazırladı. İddianamede, helikopterinin düştüğü tarihte dönemin Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta, Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru’nun ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları istendi.

HIZLI YARGILAMA TALEBİ



Yazıcıoğlu Ailesi’nin avukatı Selami Ekici, dava açılmasının iyi olduğunu ancak zamanaşımı sıkıntısı olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Çünkü 25 Mart 2021’de zamanaşımına uğrama ihtimali var görevi kötüye kullanma suçu açısından. Ancak bu kişiler hakkında dava açılması çok önemli. Olaydan sorumluluğu bulunan arama kurtarma da jandarmanın en üst düzey yetkili ile helikopterin uçuşuna izin verilmesi ve ruhsatlanmasında en yetkili kurum olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün genel müdürüne dava açılması önemli. İddianame şu anda Kahramanmaraş 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde beklemektedir. Bir an önce iddianamenin kabul edilerek hızlı bir yargılanmanın yapılmasını talep ediyoruz.”

Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopter 25 Mart 2009’da düştü. Enkaz kazadan 48 saat sonra Keş Dağı Kuru Dere Kanlıçukur mevkiinde bulundu.