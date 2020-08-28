Yazdığı kitapta müstehcen ifadeler yer alan kişi tutuklandı

Yazdığı bir kitaptaki müstehcen ifadelerin sosyal medyada ve bazı yayın organlarında gündeme gelmesi üzerine şüpheli M.D. hakkında Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D'yi evinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.D, "Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak" suçlamasıyla tutuklandı.