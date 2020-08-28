Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3364
  • 8,7333
  • 464.851
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yazdığı kitapta müstehcen ifadeler yer alan kişi tutuklandı
28 Ağustos 2020 Cuma 18:34 | Son Güncelleme:

Yazdığı kitapta müstehcen ifadeler yer alan kişi tutuklandı

Yazdığı kitapta müstehcen ifadeler yer alan kişi tutuklandı
AA

Son Dakika Haberleri.. Yazdığı bir çocuk kitabında müstehcen ifadeler dolayısıyla hakkında soruşturma başlatılan ve Aydın'da gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Yazdığı bir kitaptaki müstehcen ifadelerin sosyal medyada ve bazı yayın organlarında gündeme gelmesi üzerine şüpheli M.D. hakkında Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D'yi evinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.D, "Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak" suçlamasıyla tutuklandı. 

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Enner Valencia resmen Fenerbahçe'de
Darbeci Hafter'den petrol blokajı... Libya'nın zararı 9 milyar doları aştı!
Yazdığı kitapta müstehcen ifadeler yer alan kişi tutuklandı
Mardin'de hareketli dakikalar: Polis kavgayı havaya ateş açarak durdurdu
Yanal'ın gözdesine kapıyı gösterdi! 8 isme güle güle
Turkcell'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip

Turkcell'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip

Unutkanlığı önleyen besinler

Unutkanlığı önleyen besinler

İstanbul'da tramvay hal otobüsüne çarptı

İstanbul'da tramvay hal otobüsüne çarptı

İnşaat ustası köy evindeki atölyede bağlama yapıyor

İnşaat ustası köy evindeki atölyede bağlama yapıyor