'Yaz için umutluyuz, sakın gevşemeyin'

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 26 Nisan tablosunu ‘olumlu’ olarak değerlendirdi. Yaz aylarına salgından kurtularak girme ihtimalimiz olduğunu belirten Özlü, “Sakın gevşemeyin” diyerek şunları kaydetti: “Mor salkımlar açtı. Yaza Kovid-19’suz girme umudumuz artıyor. Günlük vaka sayılarımız, test pozitiflik oranlarımız azalıyor. İyileşen hasta sayılarımız artıyor. Havuz boşalıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam.”

PLAZMA SONUÇ VERDİ



Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs hastalarında immün plazma tedavisinin sonuç verdiğini belirterek, “Şu an verdiğimiz bir hasta var. Hastanın durumu daha iyi. Bu hastalıkta en ümitvar olan şu an immün plazma gözükmektedir” dedi. Gençlerin virüs taşıma potansiyellerinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Çelik, “Genel semptomlar belli. Öksürük, ateş ve nefes darlığı belirtileridir.

Ben hastalarımda sırt ağrısı olarak çok gördüm. Biraz da buna dikkat etmemiz lazım. Aşırı kas, eklem ve sırt ağrıları bazı hastalarımızda ayak tabanı ağrısıyla gelenler var” diye konuştu.

‘HASTANEYE GİTMEKTEN LÜTFEN ÇEKİNMEYİN’



Prof. Dr. Ateş Kara, virüs kapma endişesiyle hastaneye gitmekten korkan vatandaşlara seslendi: “Acil olarak hastaneye gitmeniz gerekiyorsa lütfen hastaneye gitmekten çekinmeyin. Enfeksiyon kontrol önlemleri çerçevesinde onların hepsine sıkı uyuluyor. Bu bakımdan böyle bir riskin olmadığını söyleyebiliriz. Çocuğumun karın ağrısı, ateşi ve başka bir sıkıntısı varsa mutlaka hastaneye götürün.”