Yavaş'ın attığı çocuklar devlet korumasında

OSMAN NURİ CERİT

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 çocuk koruma evinin kapatılmasıyla 47 çocuk sokakta kaldı. AKŞAM Gazetesi’nin parkta yatmak zorunda kalan İ.A’nın yaşadıklarını duyurması üzerine bakanlık yetkileri incelemelere hız verdi. Yapılan değerlendirme sonucunda İ.A. ve kardeşi için bakım ve gözetimini sağlayan ebeveynleri ya da vasilerinin bulunmaması nedeniyle ‘Acil Koruma Kararı’ çıkartıldı. Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından İ.A. ve kardeşi yaş ve cinsiyetlerine uygun bir kuruluşa yerleştirildi, eğitim ve sağlık giderleri üstlenildi.

HER BİRİ TEK TEK İNCELENDİ

Yurtta kalan diğer çocuklar hakkında yapılan incelemede 47 çocuktan 10’unun reşit olduğu tespit edildi. Buna göre; 6 çocuk için bakım, 12 çocuk için danışmanlık, 5 çocuk için sosyo-ekonomik destek (SED) tedbirine karar verildi. 3 çocuğa SED ile danışmanlık, diğer 3 çocuk için ise SED ile eğitim-danışmanlık, bir çocuk için SED ile sağlık-danışmanlık tedbiri hayata geçirildi. 2 çocuğa eğitim tedbiri verlid. 3 çocuk ise ailesine teslim edildi.

ARTIK PARKTA YATMAYACAK

Koruma evlerinin kapatılmasının ardından üvey annesi tarafından istenmeyen İ.A. günlerce korkarak parkta kalmıştı. İ.A. ve kardeşi artık devlet korumasında.