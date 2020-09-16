Yassıada dosyaları halka açılacak! 60 yıllık utancın sırları kalkıyor

Türk siyasi tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 27 Mayıs 1960 darbesinin Yassıada yargılamalarına ait devlet sırrı niteliğindeki belgeler gün yüzüne çıkıyor. Yüzde 95’i Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda, yüzde 5’i ise TBMM arşivinde bulunan tüm belgelerin tasnifi ve halkın erişimine sunulması için çalışma başlatıldı.

BELGELER AYIKLANIYOR



Binlerce belge tek tek tasnif edilerek bir link üzerinden herkesin erişimine açılacak. TBMM’den geçen Yassıada Yasası ile yargılamaların hukuki dayanağı olan Yüksek Adalet Divanı’nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hale getirilmişti. Cumhurbaşkanlığı bu yargılamalardan zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları karara bağlamak üzere bir komisyon kurdu. Belgelerin halka açılması, mağdurların başvurularıyla eşzamanlı olarak başlatılacak.