Yassıada değil Demokrasi ve Özgürlük Adası

Ender TÜRKKAN

Erdoğan’ın, 27 Mayıs Darbesi’nin 59. yılında ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’nı ziyaret ederek, tesislerin tamamlanan bölümlerini hizmete açması bekleniyor. Adada son hazırlıklar yapılırken, ‘Google Earth’ uygulamasında da Yassıada’nın adı ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak değiştirildi. Sitede, dönüşüm sürerken elde edilmiş görüntüye, projenin tamamlandıktan sonra Ada’nın son halinin plan fotoğrafı da eklendi.