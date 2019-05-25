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Yassıada değil Demokrasi ve Özgürlük Adası

Yassıada değil Demokrasi ve Özgürlük Adası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2015’te başlatılan ve Yassıada’nın, ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’na dönüştürülmesini öngören projede sona gelindi.

Ender TÜRKKAN 

Erdoğan’ın, 27 Mayıs Darbesi’nin 59. yılında ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’nı ziyaret ederek, tesislerin tamamlanan bölümlerini hizmete açması bekleniyor. Adada son hazırlıklar yapılırken, ‘Google Earth’ uygulamasında da Yassıada’nın adı ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ olarak değiştirildi. Sitede, dönüşüm sürerken elde edilmiş görüntüye, projenin tamamlandıktan sonra Ada’nın son halinin plan fotoğrafı da eklendi. 

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