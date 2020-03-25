Yaşlıya duygusal şiddete müdahale

ENDER TÜRKKAN



Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma yasağına uymayanlara tepki, bazılarınca yaşlılara yönelik terbiyesizce davranışlara dönüştürülünce devletten müdahale gecikmedi. Son olarak Ankara’da polis gibi davranıp sokakta gördüğü yaşlı bir vatandaşı rencide eden bir kendini bilmezin çektiği video bardağı taşırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olaya el koydu. Dalga geçen şahıs polis tarafından yakalandı. Duygusal şiddete dönüşen olayın 18-24 Mart arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası’na denk gelmesi daha da üzdü.

TERBİYESİZE TEPKİ



Önceki gün Ankara’da videoyu çeken kişi polis gibi davranarak ‘Normalde ceza kesmemiz gerekiyor bu sefer sizi affedelim’ dediği yaşlı adamın “Hastaneye geldim, otobüs almadı beni. Polise söyledim” yanıtı ve tedirginliği üzüntüye neden oldu. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu milyonlar videoya tepki gösterdi.

RUH HASTALARI



Gelişmeler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Soylu, “65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır” sözleriyle duruma el koydu.

ÖZÜR DİLERİZ AMCA



Başlatılan soruşturmada videoyu çeken M.T.E. Ankara’da polis tarafından yakalandı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik” denildi.

HUZUREVİNE ZİYARET CEZASI



Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İhsan Yavaşça’yı (80) evinde ziyaret ederek, telefonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü. Yavaşça’yı rahatsız eden şahıs da gözaltına alındı. M.T.E. adlı genç, 15 gün evinden çıkamayacak, ayrıca salgından sonra huzurevi ziyareti yapacak.

ALTUN: YASAL İŞLEM YAPILACAK



Yaşlılara ‘sokağa çıkmayın’ uyarısını yanlış anlayan ve bunu bir sosyal medya şovuna dönüştürenlere bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Altun konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Büyüklerimize destek olan, onların alışverişlerini yapan, halini hatırını soran vatandaşlarımız ise öz değerlerimizin neferleridir. Sağ olsunlar, var olsunlar!” Altun, sosyal medyadan yaptığı başka bir paylaşımda da “Koronavirüsle mücadele kapsamında milletimiz sosyal mesafeyi artırırken biz de virüse karşı cepheyi genişletiyoruz. Önlemler mücadelemize ivme kazandıracak, Devlet-Millet el ele inşallah bu süreci atlatmamıza katkı sağlayacak.”

BİNADAN SU ATTILAR



Yaşlılara sosyal şiddet sadece Ankara’da değil yurdun değişik köşelerinde de yaşandı. O davranışlardan bazıları şöyle:

-Isparta’da Belediye İşhanı önünde banklarda oturan iki yaşlı vatandaşa bir binadan su atılması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İki yaşlı vatandaş bir anda neye uğradıklarını şaşırdı.

KOLONYA DÖKTÜLER



Bağcılar’da yaşlı adamı durduran bir grup genç, zorla maske takarak başına kolonya döktükleri görüntüyü sosyal medyadan ‘komik’ diye paylaştı. Görüntülerde “Virüsün birini bulduk” diyerek yaşlı adam saygısız ifadeler kullanan bu kişilere tepki gecikmedi. Oğlu, babasının engelli olduğunu ve olayı gerçekleştirenler tarafından korkutulduğunu söyledi.

GÖZALTINA ALINDI



Savcılık çirkin görüntüler sonrası harekete geçti. O.K., polis tarafından gözaltına alındı.