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  3. Yaşlıları yardım bahanesiyle soyduğu iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Yaşlıları yardım bahanesiyle soyduğu iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Yaşlıları yardım bahanesiyle soyduğu iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Kendilerini yaşlı insanlara SGK ve kaymanakamlık çalışanı olarak tanıtan 2 zanlı tutuklandı. Zanlıların yaşlılara devlet yardımı gibi gösterdikleri parayı bozdurma bahanesiyle ev sahibini uzaklaştırıp soygun yaptıkları öne sürüldü.

Kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya kaymakamlık çalışanı gibi tanıtarak girdikleri yaşlılara ait evlerde dolandırıcılık ve hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Aralık 2018'de Sarayköy ilçesinde 87 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Atagün'ün evine kendilerini kaymakamlık çalışanı olarak tanıtarak giren 2 kişinin evden 20 bin lira çaldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Yaklaşık 6 aylık süren çalışma sonucu Rasim E. (38) ve Ozan B'nin (44) Muğla, Uşak, Isparta, İzmir ve Denizli'de yalnız yaşayan yaşlıların evlerine kendilerini SGK veya kaymakamlık görevlisi olarak tanıtarak girdikleri, "yardımda bulunacağız" bahanesiyle çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

UŞAK'A KADAR TAKİP EDİP SUÇÜSTÜ YAPTILAR

Jandarma ekipleri, Tavas ilçesi Hırka Mahallesi'nde 80 yaşındaki bir kadının evinden paralarının çalınması ihbarının ardından şüphelilerin kullandığı otomobili, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasından tespit etti. Sahte plakalı olduğunu belirlenen otomobili Uşak'a kadar takip eden ekipler, bir yaşlının evinden hırsızlık yapmaya çalışan zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 30 bin lira, 15 ata altını, 3 çeyrek altın, 150 gram esrar, 19 gram eroin ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri, yaşlılara yardım yaptıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Devlet yardımı bahanesiyle yaşlılara para veren zanlıların 100 liralık banknotun üstünü almak için parayı bozdurmalarını istedikleri, ev sahiplerinin para bozdurmak için sokağa çıktıkları sırada da evlerini soydukları iddia edildi. Şüphelilerin bu yolla girdikleri 15 evden yaklaşık 130 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürüldü. 

(AA)

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