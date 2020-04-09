Yaşlılar evde olmaktan mutlu! 65 yaş üstü vatandaş: Kısıtlama çok iyi oldu

Koronavirüse karşı milletçe mücadele ettiğimiz şu günlerde, AREDA Araştırma Eğitim Danışmanlık Şirketi, 65 yaş üstü vatandaşlar ile sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından bir anket yaptı. 1-3 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmaya 65 yaş üstü bin 304 vatandaş katıldı. Araştırmanın sonuçları şöyle:

Yüzde 94.9 sokağa çıkma yasağı sonrası dışarıya çıkmadığını belirtti.

Yüzde 90.6’sı sokağa çıkma yasağını doğru buldu.

YÜZDE 98’İ BİLİNÇLİ



Yüzde 55.3’ü virüs karşısında kendini gençlere kıyasla daha savunmasız hissetti.

Yüzde 51’I karantinada eşiyle yaşıyor.

Yüzde 51.5’i alınan tedbirlerden çok devlet tarafından ihtiyaçlarının giderilmesini beğeniyor.

Yüzde 38.6’sı ihtiyaçların karşılanması için büyük ölçüde başkalarının desteğine ihtiyaç duyuyor.

Yüzde 40.4’ü 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağının virüsün yayılmasını kısmen engelleyeceğini düşünüyor.

Yüzde 59.2’si paylaşımlardan ve programlardan olumsuz etkileniyor.

Yüzde 81.6’sı sokakta 65 yaş üstü vatandaşlara yapılan nezaketsiz davranışları yanlış buluyor.

Yüzde 61.6’sı Türkiye’de koronavirüs vakalarının giderek artacağını düşünüyor.

Yüzde 98.0’ı virüsle ilgili bilgi sahibi olduğunu düşünüyor.

Yüzde 82.9’u koronavirüs nedeniyle kendini endişeli hissediyor.

Yüzde 45.8’i sevdiklerini kaybetmekten korkuyor.

Yüzde 28.3’ü ise virüsün ülke adına ekonomik sonuçları olacağından endişeleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NASIL ETKİLEDİ?



Yüzde 23.8 ihtiyaçlarını temin etmekte zorlanıyor.

Yüzde 22.0’ı yürüyüş yapamadığı için sağlığı bozuluyor.

Yüzde 18.4’ü evine ve ailesine daha fazla vakit ayırıyor.

Yüzde 16.1’i kendimi işe yaramaz gibi hissediyor.

Yüzde 15.1’i toplumun kendilerine karşı bakışının olumsuz hale geldiğini düşünüyor.

Yüzde 4.4’ünün ise diğer nedenleri söz konusu.

HABERLER NEREDEN VE KAÇ SAAT TAKİP EDİYOR?



Televizyon: Yüzde 67.4

0-2 saat yüzde 36

3-5 saat yüzde 34,7

6 saat ve üstü yüzde 29.4



