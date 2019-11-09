Yaşlı nufüs artıyor, aileler küçülüyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının finansal olarak desteklediği ‘2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’ sonuçları açıklandı. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 5 yılda bir yapılan araştırmaya göre, Türkiye hâlâ genç bir nüfusa sahip ancak yaşlı oranı % 10’a ulaştı. Toplam nüfusun % 25’inin 15 yaşın altında olduğu görüldü.

GEÇ ANNE OLUNUYOR

Son 20 yılda Türkiye’deki ortalama hanehalkı büyüklüğü de 4.5 kişiden 3.5 kişiye düştü. Türkiye’de kadın başına ortalama 2.3 çocuk olan doğurganlık seviyesi son 15 yılda neredeyse hiç değişmedi. Doğumların ileri yaşlara ötelendiğini ortaya çıkaran araştırmaya göre, kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı kuzey bölgesinde 1.6 çocuk iken, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 3.2 çocuk oldu. Kadınların % 70’i ise gebeliği önleyici bir yöntem kullanıyor.

SEZARYENDE ARTIŞ VAR

Son 5 yıldaki doğumların % 99’u bir sağlık kuruluşunda gerçekleşirken, doğumların % 52’sinin sezaryenle yapıldığı görüldü. Böylece sezaryen doğum 5 sene öncesine göre % 4 artmış oldu. Son 20 yılda nüfusa kayıtlı olmayan 5 yaş altı çocukların oranı da % 26’dan % 2’ye geriledi.

REKABET İÇİN GENÇ NÜFUS ŞART

TNSA sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, “Türkiye’nin dinamik ve genç nüfusu ülkemizi bölgesinde rekabetçi kılacak en önemli özelliği” dedi.

4’TE 1’İ AKRABA EVLİLİĞİ YAPIYOR

Araştırmaya göre Türkiye’de 25-49 yaş grubundaki kadınlar için ilk evlenme yaşı son 10 yılda değişti. Ortanca ilk evlilik yaşı 21 oldu. 15-19 yaş grubundaki kadınların % 5’inin evlendiği, çiftlerin % 24’ünün de akraba evliliği yaptığı saptandı.

KADINLARIN % 59’U KİLOLU YA DA OBEZ

Türkiye’de 5 yaşından küçük çocukların % 6’sının boyunun yaşına göre kısa olduğunu belirlendi. Çocukların % 8’inin de obez olduğu görüldü. Beden kitle endeksine göre kadınların % 29’unun kilolu, % 30’unun ise obez olduğu açıklandı.