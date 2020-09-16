Yaşlı adamı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı: CHP'den Halil Sezai'ye destek gecikmedi
67 yaşındaki H.M. isimli şahsı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Halil Sezai, serbest bırakıldı. Olay sonrası CHP'li Eren Erdem, Halil Sezai'ye destek çıkarak, "Hukukun ve adil yargılanma hakkının tecellisi için hukukçu dostlarımız karakoldadır. Umarım ifade sonrası serbest kalacaktır." dedi. Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Halil Sezai'nin yaşlı adama meydan dayağı attığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin "Ezan mı okuyorsun sen?" diyerek yaşlı adama tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.
"KELİME-İ ŞEHADET GETİRİYORDUM"
Darp edilen yaşlı adam emniyetteki ifadesinde, "Kelime-i Şehadet getiriyordum, ‘Ezan mı okuyorsun sen?’ diyerek daha çok dövdü." dediği belirtiliyor.
CHP'DEN YAŞLI ADAMI DÖVEN SEZAİ'YE DESTEK!
"Ezan mı okuyorsun sen?" diyerek yaşlı adamı feci şekilde döven Halil Sezai'ye destek gecikmedi. Gözaltına alınan şarkıcıyla ilgili CHP'li Eren Erdem Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sanatçı Halil Sezai ile ilgili gözaltına alındığına dair haberler gündeme geldi. Durumu, yaptığımız görüşmelerde teyit ettik. Kendisi şu an ifade vermekte olup, ifade sonrası serbest kalacağını umuyoruz. Avukat arkadaşlarımız yanındadır. Kendisi gayet iyidir. Sağlıklıdır."
İlgili bakanlıklarla konuyla ilgili iletişim kurduğunu aktaran Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hukukun ve adil yargılanma hakkının tecellisi için hukukçu dostlarımız karakoldadır. Umarım ifade sonrası serbest kalacaktır."
HALİL SEZAİ SERBEST
Halil Sezai ifadesinin ardından serbest bırakıldı.