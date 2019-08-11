Yasin Börü kimdir?

Yasin Börü olayı tüyleri diken diken etmişti. Diyarbakır'da HDP'nin çağrısıyla gerçekleştirilen 6-8 Ekim'deki saldırılarda teröristlerce katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının davası ile ilgili yaşanan gelişmeler devam ediyor.

YASİN BÖRÜ'NÜN KATİLİ KİM?

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davada "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranan E.F.'nin (25) bulunduğu adres tespit edildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki söz konusu adrese operasyon yapan ekiplerce E.F. gözaltına alındı.

YASİN BÖRÜ OLAYI NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014'teki saldırılarda Yasin Börü, Dakak, Güneş ve Gökguz'un öldürülmesine ilişkin 17'si tutuklu 34 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. 50'den fazla insanın öldüğü 6-8 Ekim olaylarını başlatan çağrı ise Demirtaş'ın başkanlığında toplanan HDP Parti Meclisi tarafından yapılmıştı. Demirtaş, Suruç'taki canlı bomba saldırısından sonra ise tabanına seslenerek, "herkes kendi güvenlik önlemini alsın" demişti. Demirtaş, terör tepki eylemlerinde HDP binalarına yapılan saldırılara karşı partililerden misli ile karşılık vermelerini de istemişti. Avukat Doğan, iddianameye yansımayan Yasin Börü ve 4 arkadaşının yanında altıncı bir kişinin bulunduğunu, o ismin Yusuf Er'in 12 yaşlarındaki kardeşi olduğunu ve et dağıtımı esnasında arabada bekletildiğini açıkladı. Daha sonra Börü ve arkadaşlarının mahalle arasında evleri gezerken YDG'li terörist bir grup tarafından takibe alındığını dile getiren Avukan Doğan, ardından yaşanılanları tüm detayları ile anlattı. Olay yeri inceleme polisinin kaydettiği görüntüler ile Börü ve arkadaşlarının otopsi görüntülerini izlediğini belirten Doğan, "Ben olay yeri ve otopsi görüntülerini izledim böyle bir vahşet yok" dedi.

"Kimse evine almak istemiyor"

Avukat Doğan kan donduran cinayetin tüm detaylarını şu şekilde anlattı:

"Yasin ve arkadaşları kalabalık YDG'li grubu fark edince bulundukları yerden hızla uzaklaşarak evlere sığınmaya çalışıyorlar.

Birkaç apartmanın zillerine basıyorlar ancak kapıları kimse açmıyor. En son olayın olduğu Özturan 3 apartmanında kapı açılıyor. Ancak bu sefer de dairelerde oturanlar 5 kişiyi evlerine almak istemiyor. Bir süre merdiven aralığında gizleniyorlar. Bu süre zarfında ailelerine ve büyüklerine ulaşmak için sürekli telefonla aramalar yapıyorlar. En sonunda 3. katta 5 numaralı dairedeki kadın merhamet ediyor ve 5 kişiye kapıyı açarak evine alıyor. Bu kadın evden defaatle 155'i arayarak yardım istiyor.

Yasin Börü ve üç arkadaşının Diyarbakır'da öldürülmesiyle ilgili yargılanan 41 kişiden 16'sı 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ahmet Dakak

22 kesici delici alet yaralanması (boğaz kesiği, bıçak girişi) 1 mermi girişi (çekirdek bedenden çıkarılmış) Ölüm, iç kanama.

Hasan Gökguz

20 kesici delici alet yaralanması(baş ve boyun bölgesinde yoğunlukla) Ölüm, beyin kanaması, iç kanama.

Riyat Güneş

Çok sayıda kesici delici yaralanma (kafada öldürücü ezik ve parçalanma) Bir mermi girişi (çekirdek çıkarılmış) Ölüm nedeni, kafatası kemik kırığı, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti.

Yasin Börü (16)

15 kesici delici yaralanma (baş ve boyun bölgesinde yoğun) 1 mermi girişi (çekirdek bedenden çıkarılmış) Ölüm nedeni, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ yaralanması ve iç kanama.

Yusuf Er (yaralı)

Çok sayıda kesici delici yaralanma (sırt,kafa ve özellikle sağ bacakta çok sayıda kesik delinme) Acile ulaştığında sol akciğerde sönme.