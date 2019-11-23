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  3. Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

79 yaşında tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Birinci Ordu Komutanlığı'ndan düzenlenen tören sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybeden Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt toprağa verildi.

Büyükanıt için Büyük Selimiye Camii'nde öğle vakti düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski Genelkurmay Başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, Işık Koşaner ve İlker Başbuğ, eski ordu ve kuvvet komutanları, Yaşar Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz, damadı Ercan Caymaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

4 GÜN ÖNCE ÖLEN EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Öğle namazı sonrası Yaşar Büyükanıt için cenaze namazı kılındı. Ardından Büyükanıt'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda taşınarak top arabasına konuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükanıt'ın ailesi top arabasının arkasından yürüdü. Düzenlenen askeri törenin ardından Yaşar Büyükanıt'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na götürülerek, kendisinden 4 gün önce hayatını kaybeden eşi Filiz Büyükanıt'ın mezarının yanına defnedildi. 

DHA


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