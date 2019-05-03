'Yaşam kalitesi' listesinde Ankara İstanbul'u geçti
İllerarası Rekabetçilik Endeksi-2018 sonuçlarına göre, genel endekste İstanbul 100 üzerinden 69.13 puanla Türkiye’nin en yüksek rekabet gücüne sahip ili olarak belirlendi.
İstanbul’u 46.04 puanla Ankara izledi. Üçüncü 33.80 puanla İzmir, dördüncü 28.30 puanla Kocaeli, beşinci 25.49 puanla Bursa oldu.
AĞRI SON SIRADA
En düşük rekabet gücüne sahip ili ise 5.35 puanla Ağrı oldu. Ankara ise 53.7 puanla ‘Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Alt Endeksi’nde birinci oldu. Ankara’yı sırasıyla 52.13 puanla İstanbul, 47.27 puanla Kırşehir, 45.80 puanla Tunceli, 44.75 puanla İzmir, 43.82 puanla lsparta, 43.31 puanla Muğla takip etti.