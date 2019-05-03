'Yaşam kalitesi' listesinde Ankara İstanbul'u geçti

İstanbul’u 46.04 puanla Ankara izledi. Üçüncü 33.80 puanla İzmir, dördüncü 28.30 puanla Kocaeli, beşinci 25.49 puanla Bursa oldu.

AĞRI SON SIRADA

En düşük rekabet gücüne sahip ili ise 5.35 puanla Ağrı oldu. Ankara ise 53.7 puanla ‘Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Alt Endeksi’nde birinci oldu. Ankara’yı sırasıyla 52.13 puanla İstanbul, 47.27 puanla Kırşehir, 45.80 puanla Tunceli, 44.75 puanla İzmir, 43.82 puanla lsparta, 43.31 puanla Muğla takip etti.