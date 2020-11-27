Yasaklara aldırış etmediler: Iğdır'da okey oynayanlara 14 bin lira ceza

Iğdır'da koronavirüsle mücadele kapsamında kuralları ihlal eden 13 kişiye toplam 14 bin 850 lira para cezası kesildi.

DHA'da yer alan habere göre, koronavirüsle mücadele kapsamında kent merkezinde denetimlerini sıklaştıran Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Bağlar Mahallesi'ndeki bir kafeye baskın yaptı.

Kafede yapılan incelemede, 3 masada okey oynandığı, bir masada ise nargile içildiği belirlendi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyulmayan kafedeki 13 kişiye, 11 bin 710 TL ceza kesen polis, işletme sahibine ise 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı. Ekipler, işletmedeki 9 adet nargileye de el koydu.