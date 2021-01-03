Yasaklar ne zaman kalkacak? 2021 yılında yasaklar ve kısıtlamalar devam edecek mi?

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yasaklar vaka sayısının azalmasında önemli bir rol oynadı. 2020 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına aldı. 2020 yılının son aylarında artan vaka sayıları nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda birçok yasak ve kısıtlama yürürlüğe girdi. Bunların en başında ise sokağa çıkma kısıtlaması yer aldı. Peki, Yasaklar ne zaman bitiyor? 2021 yılında sokağa çıkma yasağı olacak mı?



YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

2020 yılının son aylarında artan vaka sayıları nedeniyle birçok yasak yürürlüğe girdi. Bunların en başında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve hafta için akşam saat 9’dan sonra başlayan kısıtlama yer aldı. Son olarak da 31 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihi arasında alınan yılbaşı kısıtlaması kapsamında ülke genelinde 80 saatlik karantina uygulandı. 2021 yılına girmemiz nedeniyle milyonlarca vatandaşın gözü kulağı yasakların ne zaman biteceğine çevrildi. 2021 yılında yasakların kalkacağı yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde kısıtlamaların devam etmesi bekleniyor.

2021 YILINDA KISITLAMALAR KALKACAK MI?

2021 yılı itibarıyla henüz herhangi bir Kabine Toplantısı gerçekleştirilmedi. Bu yılın ilk kabine toplantısı sonrası yasakların ve kısıtlamaların devam edip etmeyeceği yönünde açıklama yapılması bekleniyor. 2021 yılının ilk kabine toplantısının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı.