Yasak kalktı, evlat nöbetine devam

223 gündür oğlu Fatih Demir (24) için nöbette tutan anne Sevdet Demir, “Benim oğlumu silah zoru ile kamera karşısına çıkarmışlar bu kabul edilemez. Oğlum dağda acı çekiyor, ben de burada acı çekiyorum. Kaç gel oğlum devlete teslim ol. Annen son nefesine kadar yolunu bekleyecek” dedi.