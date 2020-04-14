Yasak kalktı, evlat nöbetine devam
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından kaldığı yerden devam ediyor.
223 gündür oğlu Fatih Demir (24) için nöbette tutan anne Sevdet Demir, “Benim oğlumu silah zoru ile kamera karşısına çıkarmışlar bu kabul edilemez. Oğlum dağda acı çekiyor, ben de burada acı çekiyorum. Kaç gel oğlum devlete teslim ol. Annen son nefesine kadar yolunu bekleyecek” dedi.