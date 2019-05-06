Yasak Elma yeni 44. bölüm fragmanı Yasak Elma izle 43. son bölüm FOX'ta

Yasak Elma 44. yeni bölüm fragmanı her hafta olduğu gibi bu hafta da merakla araştırılıyor. FOX’ta her Pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Yasak Elma 43. son bölüm izleyenler Yasak Elma 44. yeni bölüm fragmanı hakkında araştırma yapıyor. 6 Mayıs tarihli Yasak Elma son bölümde, Halit’in ayrılmak istediğini öğrenen Yıldız yıkılıyor ve ondan ayrılmamak için elinden geleni yapıyor. Ender, Halit'i kendi evine sokmanın mutluluğunu yaşıyor. Zehra ve Lila da eşyalarını toplayıp Ender’e taşınıyor. Ender eşyalarını toplarken onlarla beraber geliyor.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yasak Elma 44. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Erim’in Yıldız’ın babası Mustafa tarafından vurulmasından sonra Halit’in Yıldız’da bakışı değişiyor. Artık Ender’in penceresinden bakmaya başlayan Halit ayrılık kararı alıyor. Eve gidip eşyalarını toplayan Halit, Yıldız’a Erim’in eve gelmek istemediğini bu nedenle oğlu ile beraber Ender’de kalacağını söylüyor. Hatta Yıldız’a eve dönene kadar eşyalarını toplamasını söylüyor. Yıldız bu sözü büyük şaşkınlıkla karşılarken Halit, Yıldız’dan boşandığını söylüyor. Yıldız, Halit’e onu sevip sevmediğini soruyor. Halit çocuklarını daha çok sevdiğini söylüyor.

Halit’in ayrılmak istediğini öğrenen Yıldız yıkılıyor ve ondan ayrılmamak için elinden geleni yapıyor. Ender, Halit'i kendi evine sokmanın mutluluğunu yaşıyor. Zehra ve Lila da eşyalarını toplayıp Ender’e taşınıyor. Ender eşyalarını toplarken onlarla beraber geliyor. Yıldız, Ender’e kapının önüne konmadığını söylüyor. Ender de ona sosyetede açık açık git demek açıp olacağı için o evden gidildiğini söylüyor.

Yiğit intikam planını harekete geçirmek için çalışmalara başlıyor. Kaya’nın karşısına çıkan Yiğit işe alınmak için başvuruyor. Kaya bu işi neden istediğini sorunca, Kaya yaşayamadığı hayatın intikamını almak istediğini söylüyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE - FOX

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam Kimdir?

11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. İlk ve ortaokulu Etiler’deki Hasan Ali Yücel İlkögretim Okulu'nda okumuştur. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmustur. Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirmiştir. 1993 – 1998 yilları arasında oynayan "Süper Baba" adlı dizideki rolüyle büyük beğeni toplamıştır. Şevval Sam 2006 yılında yayınladığı "Sek" adlı stüdyo albümüyle müzik kariyerine adım attı. 2007 yılında "Istanbul's Secrets" adlı 2. albümünü, 2008 yılında "Karadeniz" adlı 3. stüdyo albümünü çıkarmıştır. Sam, 2010 senesinde 70'lerin arabesk sarkılarını kendine has tarzıyla, yorumladığı "Has Arabesk" albümünü çıkardı. Arabesk müziğinin karakterine uygun olarak hiçbir elektronik enstrümanın kullanılmadığı albümde, Orhan Gencebay'dan, Ferdi Tayfur'a, Gülden Karaböcek'ten, Esengül ve Müslüm Gürses'e kadar dönemin ikon haline gelmiş arabesk sanatçılarının, arabesk tarihinde iz bırakmış, şarkılarına yer verilir. Birçok dizide rol alan Şevval Sam, ayrıca reklam filmlerinde de rol aldı.

Şevval Sam'ın Oynadığı Diziler

Yasak Elma / Ender / 2018

Bodrum Masalı / Yıldız / 2016

Kara Kutu / Adalet / 2015

Acayip Hikayeler / 2012

Yalan Dünya / 2011

Derman / Derman / 2008

Yaşanmış Şehir Hikayeleri / Ece / 2006

Çocuğun Var Derdin Var / Zeynep / 2004

Müjgan Bey / Müjgan / 2004

Yıldızların Altında / Türkan / 2002

Karaoğlan / 2002

Gülbeyaz / Gülbeyaz / 2002

Aşkın Dağlarda Gezer / Kajal / 1999

Feride / Feride / 1996

Süper Baba / Deniz / 1993

Şevval Sam'ın Oynadığı Filmler

Black Horse Memories / 2015

Yüreğine Sor / 2009

Siyah Beyaz / Ayten / 2009

Yaşamın Kıyısında / 2007

Martılar ve Istanbul / Pınar / 2000

Eda Ece Kimdir?

20 Haziran 1990'da İstanbul'da doğmuştur. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdikten sonra, Sanat Tarihi üzerine ders aldı ve bir galeride çalışmaya başladı. Ayrıca okul yıllarında tiyatro kollarına üye olan ve oyunlarda görev alan Eda Ece, bir gün oynamış olduğu bir tiyatro oyununda menajer Tümay Özokur'un dikkati çekerek oyunculuk teklifleri almıştır.

Eda Ece'nin Oynadığı Diziler

Yasak Elma / Yıldız / 2018

Ali Ekber Cevahir / Eda / 2017

İlişki Durumu: Karışık / Elif / 2015

Beni Böyle Sev / Zeyno / 2013-2014

Pis Yedili / Günçiçek / 2011-2013

Aşkın Mucizeleri / 2004

Mihriban / 2002

Eda Ece'nin Oynadığı Filmler

Deliha 2 / 2018

Yol Arkadaşım / Aysun / 2017

Salur Kazan: Zoraki Kahraman / 2017

Mahrumlar / Ela / 2016

Kocan Kadar Konuş: Diriliş / Ceren / 2016

Görümce / Deniz / 2016

Deli Dumrul / 2016

Kocan Kadar Konuş / Ceren / 2015

Kızım İçin / Tuba / 2013

Mahpeyker Kösem Sultan / 2010

Sevda Erginci Kimdir?

Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 15 yaşından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenen Sevda Erginci'nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya'da çocuk tiyatrosunda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunu ile olmuştur. 1,5 yıl oyunculuk eğitimi almıştır.

Sevda Erginci'nin Oynadığı Diziler

Yasak Elma / Zeynep / 2018

Ver Elini Aşk / Ayperi / 2017

Hayat Bazen Tatlıdır / Sevda / 2016

Karagül / Ayşe / 2013-2015

Veda / Lamia / 2012

Koyu Kırmızı / Ayşe / 2012

Sevda Erginci'nin Oynadığı Filmler

Uzaklarda Arama / Nazlı / 2015