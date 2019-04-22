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  3. Yasak Elma'da Ender geçmişle yüzleşiyor

Yasak Elma'da Ender geçmişle yüzleşiyor

Yasak Elma'da Ender geçmişle yüzleşiyor

Yasak Elma 41. bölümde, Zeynep, Elif hakkında yanlış düşündüğünün farkına varmış olsa da içi rahat değildir.

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Yasak Elma 41. bölümde, Zeynep, Elif hakkında yanlış düşündüğünün farkına varmış olsa da içi rahat değildir. Asuman, Zeynep ve Alihan’ın yeni bir sorun çıkmadan evlenmesini ister. Alihan’ın yaptıkları Asuman ve Yıldız’ı şüphelendirir. İkisinin şüphesi Zeynep’e sıçrar. Ender’in Kaya’yla olan yakınlaşması Ender’in geçmişle yüzleşmesine neden olur.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

 

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