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  3. Yasağın ilk gününden vatandaş perişan oldu! 'iki saattir bekliyoruz'
30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:30 | Son Güncelleme:

Yasağın ilk gününden vatandaş perişan oldu! 'iki saattir bekliyoruz'

Yasağın ilk gününden vatandaş perişan oldu! 'iki saattir bekliyoruz'

KADIKÖY'de iki gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında yollar boş kaldı. İşe gitme mecburiyeti olan vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi. 15 İlde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yollar boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olanlar işlerine gitmek için otobüs duraklarına geldi. Otobüslerini beklerken vatandaşların maske ve sosyal mesafeye uyduğu gözlemlendi.

"İKİ SAATTİR YOLDA BEKLİYORUZ"

İşe gitmek için Kadıköy Kozyatağı otobüs durağında bekleyen Murat Özkan, "İşe gidiyorum. Yasak devam etsin. En azından mikrop yayılmasın. Otobüsler biraz daha sık gelse daha iyi olacak. İki saattir yolda bekliyoruz." dedi. Murat Taşdelen ise, "İşe yetişmeye çalışıyoruz. Aslında biraz geç kaldım. Normalde bir saatte bir geliyor, yarım saatte bir gelse daha iyi olur. Sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlarda bazen gidemediğimiz anlarda oluyor." diye konuştu. Tanju Bayraktar ise, "İşe gitmek için otobüs bekliyorum. İşimizi yapacağız. Görevimizi yapıp döneceğiz, inşallah otobüs gelir. Sokağa çıkma yasağı bence hafta sonları Haziranın sonuna kadar devam etmeli." şeklinde konuştu.


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