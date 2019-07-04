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Yasadışı organ nakline suçüstü

Yasadışı organ nakline suçüstü

Esenyurt’taki hastaneye kaçak organ nakli ihbarı üzerine baskın yapan polis, ameliyatı engelledi. 4 zanlıdan doktor ve organ verici tutuklandı.

Devrim TOSUNOĞLU 

Hatay’daki Suriyeli A.Z. (32) sosyal medyadan böbreğini satışa çıkardı. İddiaya göre ilanı gören İsrailli N.H. (50), Filistinli bir arkadaşı aracılığıyla A.Z.’ye ulaştı. İkili İstanbul’da buluşup, organ nakli için 10 bin dolara anlaştı. Bir yakınlarının vasıtasıyla ünlü çocuk doktoru H.G.’ye ulaşan A.Z. ve N.H. “Bu işi 35 bin dolara hallederim” yanıtını alınca işlemler başladı. Önce A.Z. ile N.H.’yi akraba gibi gösteren sahte pasaportlar ayarlandı. Esenyurt’ta özel bir hastaneyle görüşen Doç. Dr. H.G., nakil için testlerin ardından gün aldı. 

Ameliyat durduruldu

Durumdan şüphelenen hastane yetkilileri ise polise haber verdi. Emniyetin teknik takibi sonucu olayın organ ticareti olduğu belirlendi.İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt’taki özel hastaneye dün sabah baskın yaptı. Suriyeli A.Z., İsrailli N.H.’ye böbreğini vermek üzereyken ameliyat işlemleri durduruldu. 2 şahısla birlikte doktor H.G. ve tercüman Y.E. (49) de gözaltına alındı. 

Doktor tutuklandı

Tercüman Y.E. ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı, İsrail uyruklu N.H. sınırdışı edildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen doktor H.G. ile A.Z. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
 

 

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