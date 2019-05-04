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  3. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçaklardı! Yakalandılar

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçaklardı! Yakalandılar

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçaklardı! Yakalandılar

Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 7’si kadın 20 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot ile bir grup kaçak göçmenin hareket halinde olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, söz konusunu botu durdurdu. Durdurulan bot içerisindeki 13 Somali, 4 Irak, 1 Filistin, 1 Suudi Arabistan ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 20 kaçak göçmen gözaltına alındı. İfadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edidi.  

(İHA)

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