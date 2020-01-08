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  3. Yarın yapılacak bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Yarın yapılacak bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Yarın yapılacak bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan rüzgar bir kez daha İDO ve BUDO seferlerinde aksamalara yol açtı. Hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak seferlerden bazıları iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, 8 Ocak Çarşamba günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO), iptal edilen seferler şu şekilde:
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi,

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.10 seferi,

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi,

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi,

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi.

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

Saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

Saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi,

Saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi,

Saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi.


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