Yarın yapılacak bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, 8 Ocak Çarşamba günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO), iptal edilen seferler şu şekilde:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi,

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08.10 seferi,

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi,

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi,

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi.

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

Saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

Saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi,

Saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi,

Saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi.