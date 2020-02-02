Yarın okullar yarım gün mü? Yarın okul var mı, hangi illerde 15 tatil uzatıldı?

Yarın okul var mı, hangi illerde 15 tatil uzatıldı? soruları merak ediliyor. 17 Ocak Cuma günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerini alarak 15 tatile çıkan öğrenciler, tatilin sonuna geldiler. Sömestr tatilini geride bırakan öğrenciler ve aileleri yarın okulların yarım gün olup olmayacağını ve şiddetli depremlerin meydana geldiği Elazığ, Manisa ve Malatya'da okulların açılıp açılmayacağını araştırıyor.

YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

2019-2020 Eğitim Öğretim takvimine göre, ikinci dönem yarın başlıyor. Yarın okullar tam gün olarak eğitim vermeye başlayacak.

HANGİ İLLERDE 15 TATİL UZATILDI?

Elazığ'da tüm okullar 10 Şubat'ta açılacak. Malatya Valiliği tarafından ”24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice merkezli deprem nedeniyle ilimize bağlı, Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir” denildi.

Manisa'da ise bazı ilçelerde 15 tatil uzatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada "Meydana gelen depremler nedeniyle Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10.02.2020 tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

2019 2020 OKUL TATİL TAKVİMİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.