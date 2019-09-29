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  3. İstanbul'da tatil olan okullar hangileri? 30 Eylül Pazartesi yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da tatil olan okullar hangileri? 30 Eylül Pazartesi yarın okullar tatil mi?

İstanbul'da tatil olan okullar hangileri" 30 Eylül Pazartesi yarın okullar tatil mi"

Yarın okullar tatil mi? sorusu ile ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Pazartesi İstanbul’da tatil olan okullar hangileri? Yapılan açıklamada ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyuruldu. Daha önce Sultangazi, Bahçelievler ve Silivri'nin de aralarında bulunduğu 9 ilçede 14 okulda eğitime ara verilmişti.

“30 Eylül Pazartesi okullar tatil mi?, Hangi okullar tatil?” soruları ile ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Pazartesi İstanbul’da tatil olan okullar hangileri? İstanbul’da gerçekleşen 5,8’lik depremin ardından artçılar devam ediyor. Daha önce Sultangazi, Bahçelievler ve Silivri'nin de aralarında bulunduğu 9 ilçede 14 okulda eğitime ara verilmişti. Yapılan açıklamada ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyuruldu. 

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. 

AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKULLAR

BAHÇELİEVLER                      Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
BAHÇELİEVLER                      Yenibosna Ortaokulu
BÜYÜKÇEKMECE                    Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
ÇATALCA                                 Arif Nihat Asya MTAL
GAZİOSMANPAŞA                   Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
GAZİOSMANPAŞA                   Küçükköy İHL (A Blok)
GAZİOSMANPAŞA                   100. Yıl İlk/Ortaokulu
PENDİK                                     Seyit Burhan Toprak İlkokulu
SANCAKTEPE                          Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk.

AZ HASARLI OLARAK TESPİT EDİLEN OKUL LİSTESİ

ARNAVUTKÖY                        Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
AVCILAR                                  Abdulkadir Uztürk Ortaokulu
BEYKOZ                                   Fatinhoca İlkokulu
BÜYÜKÇEKMECE                    Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu
EYÜPSULTAN                          Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
FATİH                                        Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu
GAZİOSMANPAŞA                   Gazi Paşa İlkokulu
GAZİOSMANPAŞA                   Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu
GAZİOSMANPAŞA                   Karlıtepe Ortaokulu
GÜNGÖREN                             Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE                    Söğütlüçeşme Ortaokulu
KÜÇÜKÇEKMECE                    Tahsin Banguoğlu İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE                    Nergiz Anaokulu
MALTEPE                                 Halit Armay Anadolu Lisesi
PENDİK                                     Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
PENDİK                                     Ergenekon İlk/Ortaokulu
SANCAKTEPE                          Osmangazi İlkokulu
SİLİVRİ                                      Prof. Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu
SULTANGAZI                           İstiklal Ortaokulu
ÜSKÜDAR                                 Burhan Felek Anadolu Lisesi

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