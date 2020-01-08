Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil? 9 Ocak Ankara, Konya, Eskişehir, Adana'da okullar tatil mi?

Ocak ayına girmemiz nedeniyle havalar soğudu, kar ve şiddetli yağışlar yurdun dört bir yanını etkisi altına aldı. Havaların kötü olduğunu gören öğrenciler de ‘Yarın okullar tatil mi’ ve ‘Yarın kar tatili olan iller hangileri?’ sorusunu aratmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporlarına göre ülkemiz genelinin parçalı bulutlu ve yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın batısında yer yer pus ve sis beklentisi var. 9 Ocak Perşembe Ankara, Konya, Eskişehir, Adana, Nevşehir’de okullar tatil mi? sorusunun yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

YARIN (9 OCAK PERŞEMBE) OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ İLLERDE TATİL?

KARABÜK

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla ilçedeki ilk ve orta dereceli (Ovacık Spor Lisesi dahil) okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe günü ara verildiği aktarılan açıklamada, engelliler, diyaliz hastaları ve hamile kamu personelinin de yarın tam gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KONYA

Konya'nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Bozkır ile Yunak'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ile engelli personel de yarın idari izinli sayılacak.

HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay çevreleri ve Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın batısında yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.