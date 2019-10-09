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  3. Şanlıurfa son dakika okullar tatil olacak mı? 10 Ekim yarın okullar tatil mi?

Şanlıurfa son dakika okullar tatil olacak mı? 10 Ekim yarın okullar tatil mi?

Şanlıurfa son dakika okullar tatil olacak mı" 10 Ekim yarın okullar tatil mi"

“Şanlıurfa’da okullar tatil mi?” sorusu araştırılıyor. 10 Ekim yarın okullar tatil olacak mı? 9 Ekim itibari ile Barış Pınarı Harekatı başladı. Barış Pınarı Harekatı sebebi ileŞanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ilçelerindeki tüm okullarda; Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi.

Yarın okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 9 Ekim itibari ile Barış Pınarı Harekatı başladı. Barış Pınarı Harekatı sebebi ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ilçelerindeki tüm okullarda; Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ilçelerindeki tüm okullarda; Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi

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