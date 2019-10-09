Şanlıurfa son dakika okullar tatil olacak mı? 10 Ekim yarın okullar tatil mi?

Yarın okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 9 Ekim itibari ile Barış Pınarı Harekatı başladı. Barış Pınarı Harekatı sebebi ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ilçelerindeki tüm okullarda; Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ilçelerindeki tüm okullarda; Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi