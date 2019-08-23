Yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? 24 Ağustos Cumartesi İstanbul hava durumu

‘Yarın hava nasıl olacak?’ ‘İstanbul’da yağmur yağacak mı?’ soruları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. İstanbul ve Türkiye genelinde yaşayan vatandaşlar hafa sonu için plan yapmaya başladı. Gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Bu akşam ilk saatlerde Ordu'nun batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YARIN HAVA NASIL OLACAK? İŞTE 24 AĞUSTOS CUMARTESİ HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah ilk saatlerde doğusunun yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde puslu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın puslu geçeceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde puslu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 25°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 18°C, 30°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 24°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Ordu'nun batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 26°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık