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  3. Yargıtay'dan emsal ‘rıza' kararı! İpotekli evi alan banka haksız
09 Eylül 2020 Çarşamba 01:57 | Son Güncelleme:

Yargıtay'dan emsal ‘rıza' kararı! İpotekli evi alan banka haksız

Yargıtay'dan emsal ‘rıza' kararı! İpotekli evi alan banka haksız

İstanbul Küçükçekmece'de B.S. ile kocası G.S., 2008'de ev satın aldı.

Evin tapusu G.S. adına kayıtlıydı. Eşinden habersiz kredi çeken G.S., 2012’de evi ipotek ettirdi. Kredi ödemelerinde sorun yaşanınca banka, evin satışını başlattı. Ev için kıymet takdiri raporu 17 Aralık 2014’te B.S.’ye ulaştı. B.S., ipoteğin kaldırılması için dava açtı. 1 ay sonra banka evin icradan satışını sağladı. İcra ihalesiyle ev bankaya geçti. B.S., bu kez ‘tapu iptal ve tescil’ davası açtı. Davacı kadın mahkemeden özetle ‘Ya banka adına geçen tapunun tescil işlemini iptal et ve tapuyu eşimin adına kaydet ya da evin değeri ne ise bankanın bize ödemesine sağla’ talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN TAPU İPTALİ

Yerel mahkeme, 1 yıl kadar süren yargılama sonrası davacı kadını haklı buldu. 3 Mayıs 2016 tarihli kararla, tapunun bankaya geçmesi işlemi iptal edildi. Bu kararı, bankanın avukatı temyiz etti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, tapuda ‘Aile konutudur’ şerhi olmasa bile eşin rızasının alınmasının şart olduğuna hükmetti.

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