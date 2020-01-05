Yargıtay'dan emsal karar! WiFi paylaşan sonucuna katlanır 

Facebook sayfasına küfür ve hakaret içeren mesajlar gönderildiğini gören bir vatandaş mesajı gönderen ile WiFi şifresinin sahibine dava açtı. Suça konu mesajların gönderildiği bilgisayarların IP numaralarının davalılara ait olduğunu belirterek, manevi tazminat talebinde bulundu. Yerel mahkeme, bilgisayarın internete bağlandığı hattın sahiplerinin davacıyı hiç tanımadıklarını, sosyal, fiziki olarak aralarında manevi tazminata konu eylemi işlemelerini gerektirir bir ilişki olmadığını belirterek davayı reddetti. Davacı ise kararı temyize götürdü.

YARGITAY ‘SORUMLU’ DEDİ

Davayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacının Facebook sayfasına yazılan suça hakaret mesajlarının gönderildiği bilgisayarların IP numaralarının davalılara ait olduğunu vurgulayan Yargıtay, dava konusu mesajların gönderilmesinden hat sahibi davalıların sorumlu olduğunun belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu.

O DA TAZMİNAT ÖDEMELİ

4. Hukuk Dairesinin oy birliği ile aldığı kararda “Gönderilen mesajlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, her iki davalının da yazılan mesajlardan sorumlu olduğu kabul edilmeli ve uygun bir manevi tazminata hüküm edilmelidir” denildi.