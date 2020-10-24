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  • Yargıtaydan emsal karar: Tacizin delili olmasa da kovulma nedenidir
24 Ekim 2020 Cumartesi 22:44 | Son Güncelleme:

Yargıtaydan emsal karar: Tacizin delili olmasa da kovulma nedenidir

Yargıtaydan emsal karar: Tacizin delili olmasa da kovulma nedenidir
İHA

Yargıtay iş yerinde tacizle ilgili emsal niteliğinde bir karar verdi. Tacizin delili olmasa da kovulma nedeni olduğuna hükmetti.

Bursa’da işten kovulan fabrika işçisi, tazminatını almak için mahkemeye başvurdu. İşveren, davacının bir kadın çalışanı taciz ettiğini öne sürdü. Mahkeme, iddianın ispatlanamaması nedeniyle davayı kısmen kabul etti. İtiraz üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne gitti. Genç kadının iffetini ortaya koyarak tacize uğradığını söylediğine dikkat çekilen kararda “İspat olmasa da tacize uğrayan lehine değerlendirmeye gidilmelidir” denildi. Yargıtay, davacıya kıdem ve ihbar tazminatı hakkı tanıyan mahkeme kararını oy birliğiyle bozdu. 

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