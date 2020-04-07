Yargıtay'dan emsal karar! Domuz gribinden ölüm 'iş kazası'

Daha şimdiden 500’ü aşkın sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı. Aralarında Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu gibi önemli isimlerin olduğu sağlık çalışanları hayatlarını kaybetti. Peki sağlık çalışanlarının salgından ölmeleri veya vücutlarında hasar kalması durumunda hukuki durumları ne olacak? Avukat Bilgehan Utku, hem kamu da hem de üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeli için ‘vazife malüllüğü’ kararı verilebileceğini söyledi. Kişinin “vazife malülü” sayılması durumunda kendisine, vefatı halindeyse ailesine malüllük aylığı bağlanıyor.

TAZMİNAT HAKKI VAR



Utku durumu şu sözlerle açıkladı: “Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin 2019/2931K sayılı kararında işveren tarafından Ukrayna’ya gönderilen TIR şoförünün H1N1 domuz gribi nedeniyle vefatını iş kazası saydı. Burdan yapılacak hukuki çıkarım neticesinde koronavirüse yakalanan veya salgından ölen özel hastane çalışanlarının bu durumu iş kazası olabilir. İş kazası tazminatı alabilecek ve vefat durumunda mirasçıları hak sahibi olacak.”