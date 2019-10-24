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  3. Yargıtay'dan emsal karar: 'Öğrenciye tokat cezasız kalamaz'

Yargıtay'dan emsal karar: 'Öğrenciye tokat cezasız kalamaz'

Yargıtay'dan emsal karar: 'Öğrenciye tokat cezasız kalamaz'

Bursa’da bir lisede görevli öğretmen iddiaya göre; soru sorduğunda kendisine ters cevap veren öğrenciye tokat attı.

Hastaneye giden öğrencinin üst dudağından yaralandığı tespit edildi. Adli Tıp’tan da rapor alan öğrenci, şikayetçi oldu. Hakkında ‘basit yaralama’ suçundan dava açılan öğretmen beraat edince dava temyize gitti. Mahkemenin beraat kararını bozan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nden şu açıklama yapıldı: “Sanığın katılanı yaraladığı sabit olduğu halde, sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”

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