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12 Haziran 2019 Çarşamba 10:22 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:48

Yargıtayda daire başkanlığına Ali İhsan Öztekin seçildi

Yargıtayda daire başkanlığına Ali İhsan Öztekin seçildi

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Ali İhsan Öztekin seçildi.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Ali İhsan Öztekin seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca boş bulunan Yargıtay 11. Daire Başkanlığı için seçim yapıldı. Seçim sonucunda Ali İhsan Öztekin, Yargıtay 11. Daire Başkanı oldu.

Antalya Elmalı'da 1963'te dünyaya gelen Öztekin, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul ve Antalya hakim adayı olarak mesleğe başlayan Öztekin, sırasıyla Adıyaman Gerger, Akşehir Tuzlukçu, Tokat Zile, Düzce, Denizli hakimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde yüksek lisans yapan Öztekin, Yargıtay üyeliğine 2014'te seçildi. Öztekin, İngilizce ve Almanca biliyor.

(AA)

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