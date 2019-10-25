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  3. Yargıtay'a rağmen 3. kez aynı karar! 13 kurşuna 'iyi hal' nasıl olur

Yargıtay'a rağmen 3. kez aynı karar! 13 kurşuna 'iyi hal' nasıl olur

Yargıtay'a rağmen 3. kez aynı karar! 13 kurşuna 'iyi hal' nasıl olur

Eski eşine kurşu yağdıran zanlının cezası yeniden yargılamada 7 yıl 10 aydan 6 yıl 8 aya düştü. Yargıtay’ın 2. kez bozma kararına rağmen yine haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanan sanık 10 yıl hapse çarptırıldı.

Atakan ŞEN

İzmir Bayraklı’da 30 Aralık 2014’te Fatma Ö., 17 yıllık eşi Erdal Ö.’den anlaşmalı boşandı. Sığınma evine yerleşen kadın, velayetleri babada olan 3 çocuğunu 2 Şubat 2015’te görmeye gitti. 1.5 saat sonra evden ayırılan Fatma Ö. ile Erdal Ö. sokakta tartıştı. Silahını çeken güvenlik görevlisi Erdal Ö., kendisini aldatmakla suçladığı eski eşini 13 kurşunla yaraladı. Saldırgan tutuklanırken, ağır yaralanan Fatma Ö. uzun tedavi süreciyle hayata tutundu. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Erdal Ö., haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 7 yıl 10 ay hapse çarptırıldı. 

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS DEĞİLMİŞ

Mahkeme sanığın kasten öldürmeye teşebbüsten değil kasten yaralama suçundan cezalandırıldığını bildirdi. Yargıtay, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza verilmesi gerektiğine hükmederek kararı bozdu. Aynı mahkeme yeniden yargıladığı Erdal Ö.’ye bu kez kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl verirken, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle cezayı 6 yıl 8 aya düşürdü. Tutuklu sanık adli kontrolle serbest kaldı. İtiraz üzerine Yargıtay, haksız tahriğin fazla uygulandığı gerekçesiyle kararı yine bozdu. Üçüncü yargılamada savcı sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi. Mahkeme yine haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle sanığa ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Fatma Ö.’nün avukatı Gökçe Çiçek Türkmen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan, kararı temyize götürecekleri söyledi.

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