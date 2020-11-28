  • $7,8187
  • 9,3602
  • 449.547
  • 1328.73
28 Kasım 2020 Cumartesi 07:01 | Son Güncelleme:

Yargıtay'a 11 yeni atama yapıldı

Yargıtay'a 11 yeni atama yapıldı
- OSMAN NURİ CERİT

HSK Genel Kurulu, Yargıtay'da boş bulunan 11 üyelik için dün toplandı.

Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan ve Gaziantep Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Yargıtay üyesi seçildi. Önceki gün darbe girişimine ilişkin en kapsamlı dava olan Akıncı Üssü davasını karara bağlayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray da Yargıtay üyesi oldu. HSK 1.Dairesi, önümüzdeki hafta toplanacak ve Yargıtay’a seçilenlerin yerine yeni isimleri belirleyecek. 

<h3>Başkan Erdoğan'dan Kovid-19'la mücadelede yeni açıklama</h3><h3>'YENİ TEDBİRLER YOLDA'</h3><p>Ba

27 Kasım Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yemek yiyen hayvanların komik halleri

''Kanuni'' sondaj gemisinin kule montajına başlandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.