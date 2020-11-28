Yargıtay'a 11 yeni atama yapıldı

Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan ve Gaziantep Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Yargıtay üyesi seçildi. Önceki gün darbe girişimine ilişkin en kapsamlı dava olan Akıncı Üssü davasını karara bağlayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray da Yargıtay üyesi oldu. HSK 1.Dairesi, önümüzdeki hafta toplanacak ve Yargıtay’a seçilenlerin yerine yeni isimleri belirleyecek.