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  3. Yargıtay ev kadınını asgari ücretli saydı

Yargıtay ev kadınını asgari ücretli saydı

Yargıtay ev kadınını asgari ücretli saydı

Bingöl’deki trafik kazasında bir ev kadını hayatını kaybetti. Açılan dava üzerine Bingöl 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, kadının ölmesi nedeniyle ‘destekten yoksun kalma’ tazminatına hükmetti.

Tazminat, kadının asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceği kabul edilerek hesaplandı. Temyiz üzerine dosya Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, kadının asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceği düşünülerek hesaplama yapılmasının doğru olduğu sonucuna vardı. Ancak hesaplamada fiilen çalışanlara uygulanan asgari geçim indiriminin uygulanmayacağı öğrenildi.

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