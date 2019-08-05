Yargıtay ev kadınını asgari ücretli saydı

Tazminat, kadının asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceği kabul edilerek hesaplandı. Temyiz üzerine dosya Yargıtay 17. Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, kadının asgari ücret düzeyinde gelir elde edeceği düşünülerek hesaplama yapılmasının doğru olduğu sonucuna vardı. Ancak hesaplamada fiilen çalışanlara uygulanan asgari geçim indiriminin uygulanmayacağı öğrenildi.